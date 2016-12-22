Шойгу сравнил учения НАТО с учениями в фашистской Германии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает неприемлемой антироссийскую направленность военных учений стран-участниц Североатлантического альянса.

"НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность, например, в Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", - заявил Шойгу в четверг на расширенной коллегии Минобороны в четверг.

Он отметил, что "ни одно из учений иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах".

"Результаты каждого из них проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск", - отметил Шойгу.