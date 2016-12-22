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Министр обороны объявил о ликвидации Спецстроя

Вопросы к ведомству возникли из-за претензий к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине

Министр обороны объявил о ликвидации Спецстроя
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу объявил о ликвидации подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Его заменят восемь ФГУПов, которые сосредоточатся на строительстве специальных объектов военного ведомства.

"Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов, сокращению дебиторской задолженности и устранению сверхлимитного финансирования. Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов министерства обороны", - сказал С.Шойгу в четверг на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, эта мера, в частности, исключает промежуточные звенья и посредников при реализации госконтрактов по строительству.

О готовящейся ликвидации Спецстроя ранее сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По данным издания, решение было принято Владимиром Путиным из-за многочисленных претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.

Серьезные вопросы к Спецстрою появились в 2015 году, когда из-за обрушения секции казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске погибли 24 военнослужащих; кроме того, к агентству были весомые претензии относительно возведения объектов космодрома Восточный.

Теги: Минобороны, Спецстрой
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