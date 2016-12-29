Рогозин объяснил ликвидацию Спецстроя коррупцией на космодроме "Восточный"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что "Спецстрой" был ликвидирован из-за плохой работы при строительстве космодрома "Восточный".

"На стройках без безобразия, к сожалению, не бывает, но на "Восточном" (с этим - ИФ) боролись, и это даже привело к ликвидации "Спецстроя", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что строительство космодрома "Восточный" сопровождалось возбуждением уголовных дел по фактам коррупции.

"Ликвидация "Спецстроя" является последствием той критики со стороны правительства, которая была направлена на организацию этой работы, многочисленную систему субподрядов, коррупционные истории, которые вскрывались", - сказал Рогозин.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ "Об упразднении Федерального агентства специального строительства". Функции упраздняемого Спецстроя передаются Минобороны.