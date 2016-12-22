Экс-студентку МГУ Караулову признали виновной в попытке вступить в ИГ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд в четверг признал бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), передал корреспондент "Интерфакса".

"Иванова, проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы РФ", - говорится в мотивировочной части приговора, который начал оглашать судья Александр Абабков. Согласно приговору, Караулова оправдывала действия ИГ.

Ранее прокурор просил приговорить ее к пяти годам лишения свободы, отметив повышенную общественную опасность поступков девушки, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Раскаяние

В своем последнем слове обвиняемая попросила суд о снисхождении и заявила, что мечтает искупить вину. "Я все осознала, когда оказалась на границе в миграционном центре. Все это было большой ошибкой. Я хочу оставить это в прошлом, не хочу остаться в глазах близких шахидкой и террористкой. Мне кажется, я уже достаточно наказана и мечтаю искупить свою вину", - сказала она в среду.

Она также принесла извинения спецслужбам и всем кто ей помогал. Она добавила, что искала решение в человеке, который ее унижал и врал ей. "Я с ним общалась, потому что его любила, а не потому, что он член какой-то экстремистской организации. Это любовь была больная и неадекватная", - отметила Иванова.

Девушка добавила, что экстремисты извратили ислам. По ее мнению, большинство мусульман ненавидят "игиловских трусов и убийц еще больше, чем все остальные".

Вступить в ИГ или выйти замуж?

Студентка пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию.

Родители девушки считают, что она не смогла преодолеть патологическую влюбленность в виртуального жениха, оказавшегося вербовщиком исламистов. Караулова и ее защита категорически отрицали ее стремление примкнуть к террористам и объясняли прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за возлюбленного.