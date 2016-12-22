Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), признанную виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Признать Иванову виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласил резолютивную часть приговора судья Александр Абабков

"Суд счёл достоверными признательные показания Ивановой, полученные в ходе предварительного следствия. Показания были получены следователем с соблюдением закона, она была предупреждена о том, что впоследствии показания могут быть использованы в качестве доказательства в суде", - сказал Абабков.

По его мнению, заявления Ивановой о том, что данные показания были получены под давлением являются противоречивыми и непоследовательными.

Как сообщалось, прокурор Михаил Резниченко в ходе прений сторон просил признать девушку виновной в инкриминируемом ей преступлении и приговорить ее к пяти годам лишения свободы. Он отметил повышенную общественную опасность совершенного, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Адвокаты Карауловой просили оправдать их подзащитную. Защита настаивает, что представленные стороной обвинения доказательства, а также заслушанные на суде свидетели не подтверждают намерения девушки стать террористкой.

Раскаяние подсудимой

Накануне Караулова обратилась к суду с последним словом, в котором просила коллегию из трех судей о снисхождении. Она заявила о готовности искупить свою вину, став опорой в жизни для родителей, которых подвела попыткой уехать за своей "больной любовью", в чем сейчас полностью раскаивается. Она выразила благодарность сотрудникам спецслужб, которые помогли ей вернуться домой, и объяснила свое поведение запоздалой подростковой депрессией.

Студентка, которой на тот момент было 19 лет, пропала в Москве 27 мая 2015 года после того, как уехала в университет, но не явилась на занятия. В начале июня стало известно, что на турецко-сирийской границе были задержаны 13 россиян (в том числе Караулова), которые, предположительно, планировали присоединиться к террористической организации "Исламское государство". Караулова вернулась в Москву 11 июня. Впоследствии она сменила имя и фамилию.

Карауловой предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации (ч.1 ст.30-ч.2 ст.205.5 УК РФ).

В ходе рассмотрения дела прокурором и председательствующим по делу Абабковым была оглашена переписка Карауловой со своим виртуальным возлюбленным Айратом Саматовым, которого она знала под именем Влад и различными никами в социальных сетях. Согласно материалам дела, мужчина в 2015 году отправился в Сирию воевать за "Исламское государство", куда к нему попыталась поехать студентка.

Заключение экспертизы

На заседании также были заслушаны показания родителей Карауловой, ее отчима, преподавателей в университете и школе, оглашены результаты проведенных экспертиз, в том числе комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы в институте им.Сербского, которая признала ее вменяемой и психически здоровой.

Согласно материалам дела, в ходе допроса студентка признала свою вину. Между тем, во время дачи показаний в военном суде Караулова заявила, что дала признательные показания по указке следователя Сергея Агузарова, который в ходе нескольких бесед без адвоката настаивал на том, что это поможет получить более мягкое наказание.

Караулова и ее защита категорически отрицает ее стремление примкнуть к террористам и объясняет прерванную поездку в Сирию желанием выйти замуж за своего возлюбленного.

В пресс-службе МГУ 18 ноября текущего года сообщили, что Иванова (Караулова) отчислена с философского факультета МГУ по собственному желанию. В конце ноября девушке исполнился 21 год.