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Погибшего молодого тигра обнаружили у одной из рек в Хабаровском крае

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Тело молодого тигра обнаружили в урочище реки Обор в районе имени Лазо Хабаровского края, специалисты выясняют причину смерти животного, сообщает пресс-служба центра "Амурский тигр".

"При визуальном осмотре трупа тигра признаков огнестрельного ранения не обнаружено, Как и следов присутствия на месте происшествия человека", - говорится в сообщении.

По оценке специалистов, тигру примерно два года, животное не было истощено. Недалеко были обнаружены следы тигрицы и тигренка, которые охотились в том месте и добыли кабана. По одной из версий, между молодым тигром и тигрицей с тигренком произошел конфликт.

"Сейчас рано делать выводы. Но есть предположения, что молодой тигр, тело которого было найдено, столкнулся с тигрицей и тигренком. Мама добыла кабанчика для малыша. Другой тигр попытался отобрать у тигренка добычу, за что и поплатился жизнью. Хищница сумела защитить своего тигренка", - приводит пресс-служба слова директора КГКУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий" Хабаровского края Юрия Колпака.

Отмечается, что самка была значительнее крупнее и опытнее молодого тигра. По имеющимся данным, хищнице около шести лет. В такой схватке у молодого тигра практически не было шансов на спасение.

"Специалистам известно, что тигры убивают друг друга и есть факты каннибализма. Это происходит по разным причинам, зачастую, когда самцы между собой выясняют отношения в борьбе за территорию или самец пытается убить тигренка, а тигрица вступает с ним в схватку. Конфликты с летальным исходом - довольно редкое явление", - цитирует пресс-служба директора дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По его словам, несмотря на очевидность произошедшего, необходимо провести экспертизу. В качестве примера он привел случай, когда тигра "буквально прогоняли от трупа своего собрата", а экспертиза устанавливала, что причиной смерти был удар автомобиля.

"Как исключение, можно допустить, что молодой самец приблизился к тигрице с тигренком, потому что был ослаблен, возможно, ранен", - добавил С.Арамилев.

Уточняется, что в настоящее время труп тигра изъят и направлен на экспертизу в ветеринарный клинико-диагностический центр по изучению болезней крупных животных, в том числе амурского тигра, в Уссурийск Приморского края.

Однозначные выводы о причине смерти молодого хищника будут сделаны после проведения комплексной экспертизы, которая поручена специалистам центра "Амурский тигр", приморской государственной сельскохозяйственной академии и WWF России.

Теги: Приморье, Уссурийск
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