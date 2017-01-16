В Приморье нашли раненого тигренка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Раненого тигренка обнаружили в Пожарском районе Приморья в минувшую пятницу, в настоящее время за жизнь тигренка борются ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции тигров.

Как сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр", при осмотре выяснилось, что пострадавший тигр - самец, предположительно пять-семь месяцев. Маленький хищник достаточно упитан, обезвоживания не наблюдалось.

"Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьезное и то, что тигренок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке", - приводятся в сообщении слова директора Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Специалисты охотнадзора Приморья установили, что мама тигренка и его братик или сестричка, живы и их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время тигренку оказали первую помощь и предприняли все меры для спасения его жизни. Дальнейшая стратегия лечения определена консилиумом ведущих российских специалистов в области ветеринарии.

По словам ветеринаров, скорее всего, тигренку потребуется не одна операция.

"Тигренок находится в теплом карантинном блоке. Состояние стабильно тяжелое. Реакция на человека слабая, от пищи отказывается, пока только пьет", - уточнил директор Центра реабилитации Виктор Кузьменко.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей