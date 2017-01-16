Главные новости
В РоссииСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаМоскваНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломВ миреСербия предупредила Косово о готовности защищать свою территорию
В России

В Приморье нашли раненого тигренка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Раненого тигренка обнаружили в Пожарском районе Приморья в минувшую пятницу, в настоящее время за жизнь тигренка борются ветеринары Центра реабилитации и реинтродукции тигров.

Как сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр", при осмотре выяснилось, что пострадавший тигр - самец, предположительно пять-семь месяцев. Маленький хищник достаточно упитан, обезвоживания не наблюдалось.

"Мы надеемся, что сотрудники полиции приложат все усилия и найдут злоумышленников. По понятным причинам не разглашается характер ранения, но оно достаточно серьезное и то, что тигренок жив, уже можно считать чудом. Наша организация готова выплатить вознаграждения за достоверную информацию об обстоятельствах преступления и виновных в этом лицах с гарантией конфиденциальности. Отдельное спасибо людям, сообщившим о тигренке", - приводятся в сообщении слова директора Дальневосточного филиала центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

Специалисты охотнадзора Приморья установили, что мама тигренка и его братик или сестричка, живы и их жизни ничего не угрожает.

В настоящее время тигренку оказали первую помощь и предприняли все меры для спасения его жизни. Дальнейшая стратегия лечения определена консилиумом ведущих российских специалистов в области ветеринарии.

По словам ветеринаров, скорее всего, тигренку потребуется не одна операция.

"Тигренок находится в теплом карантинном блоке. Состояние стабильно тяжелое. Реакция на человека слабая, от пищи отказывается, пока только пьет", - уточнил директор Центра реабилитации Виктор Кузьменко.

Амурский тигр занесен в Красную книгу. По данным учета 2015 года, численность популяции амурского тигра в дальневосточном ареале оценивается в 480-540 особей

Теги: амурский тигр, Приморье
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Дети провалились под лед, возвращаясь домой с прогулкиПодробнее
Житель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил егоЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Как сообщил источник, мужчина нашел у сына огнестрельное оружие и потребовал объясненийПодробнее
Песков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в МосквуПесков опроверг слухи о слежке за Трампом во время его визита в Москву
Последний раз избранный президент США был в российской столице в качестве бизнесмена и не представлял угрозы безопасности РФПодробнее
В Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенкаВ Краснодарском крае спасли одного пропавшего на реке ребенка
По данным источника "Интерфакса", один из четырех пропавших детей погиб, еще двух ищутПодробнее
Патрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствамиПатрушев заявил о поддержке террористов отдельными государствами
В частности, некоторые страны и крупные компании покупают у боевиков нефть и платят им за возможность перевозить товары на контролируемой террористами территорииПодробнее
Кадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террористаКадыров заявил о задержании в Чечне скрывшегося 11 января террориста
Ликвидированная бандгруппа была связана с ИГПодробнее
Россия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской областиРоссия разрешила Украине провести военную инспекцию в Ростовской области
Инспекция в районе площадью 16 тыс. кв км пройдет с 16 по 19 январяПодробнее
В Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в АстанеВ Москве назвали неуместными разговоры о составе участников встречи в Астане
По словам источника, пока не завершены переговоры относительно сторон, которые примут участие в межсирийских переговорах, хотя глава МИД Турции заверяет в приглашении СШАПодробнее
В Крым направят дополнительные системы С-400В Крым направят дополнительные системы С-400
На полуострове заступил на боевое дежурство полк, оснащенный этой зенитной ракетной системойПодробнее
Более 85% россиян заметили страх других стран перед РФБолее 85% россиян заметили страх других стран перед РФ
Почти 70% респондентов ФОМ отметили рост влияния России в мире, большинство объяснили это возросшей военной мощью страны и независимой внешней политикойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 января6 фото
13 января
Фотохроника 13 января
Лучшие фото недели10 фото
13 января
Лучшие фото недели
Прощальная речь Обамы7 фото
11 января
Прощальная речь Обамы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСпасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенкаМоскваНемецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стекломВ миреСербия предупредила Косово о готовности защищать свою территориюВ РоссииЖитель Назрани заподозрил сына в участии в НВФ и убил его
Сбербанк не будет кредитовать студентов на специальных условиях
В Приморье нашли раненого тигренка
Трамп предположил условия сделки с Россией по снятию санкций
Спасатели обнаружили тело четвертого провалившегося под лед ребенка из Краснодарского края
В Московском метро заменят эскалаторы старше 50 лет к 2020 году
Спасатели обнаружили тело третьего пропавшего в Краснодарском крае ребенка
Немецкий A320 сел в "Домодедове" с поврежденным лобовым стеклом
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи