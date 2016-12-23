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Путин отметил прирост населения в России и признал падение доходов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В России улучшаются демографические показатели, однако немного сокращаются доходы населения, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас, если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется", - сказал он на пресс-конференции.

В РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнЧитать подробнее

Глава государства отметил, что чуть-чуть сократилась рождаемость, но в то же время снизилась смертность, и в целом наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения.

Говоря о существующих проблемах, Путин обратил внимание на некоторое сокращение доходов населения.

"У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведет к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях", - сказал он.

Тем не менее, продолжил глава государства, на этом направлении также имеется положительная динамика.

"За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной зарплаты в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает нас на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительным в ближайшей перспективе", - сказал он.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Теги: Владимир Путин
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