Один из задержанных по делу об отравлении в Иркутске оказался выходцем из Сирии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Один из задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске является выходцем из Сирии, сообщила "Интерфаксу" представитель суда Маргарита Джафарова.

"Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также - пятеро уроженцев Азербайджана", - сказала она.

Ранее представитель Ленинского райсуда Иркутска сообщила "Интерфаксу", что среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем нет производителей "Боярышника".

"Среди задержанных - владельцы киосков, торговавшие спиртосодержащей жидкостью, продавцы - в основном женщины с детьми, несудимые ранее, есть даже водители. Нет ни одного производителя", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что среди задержанных есть выходцы из Азербайджана, в суде они запросили переводчиков.

По последним данным, общее число жертв отравления суррогатным алкоголем в Иркутске достигло 74. В связи с массовой гибелью людей 19 декабря режим ЧС был введен в Иркутске, 20 декабря - в Иркутской области.