Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 75, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь регионального Минздрава Татьяна Шкурская.

"К настоящему времени скончались 75 человек. В медучреждениях погибло 44, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства, в медучреждениях остается 19 человек", - сказала Шкурская.

В больницах остаются 19 человек, 27 человек их покинули - часть выписана в связи с улучшением состояния, часть - ввиду отказа от лечения.