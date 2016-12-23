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В России Борьба с "Боярышником"

Скворцова не увидела необходимости в продаже настоек по рецептам

Такие меры ранее анонсировал вице-премьер Александр Хлопонин

Скворцова не увидела необходимости в продаже настоек по рецептам
Фото: ТАСС, Кирилл Кухмарь

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по рецептурному отпуску пока не решен", - сказала Скворцова журналистам.

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Она отметила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника для российских пенсионеров являются препаратами "каждого дня" и принимаются в микродозах. Для применения препаратов имеются "четкие показания для большого количества людей", добавила министр.

"Мы надеемся, что те меры, которые мы уже приняли, ограничение по таре и не более двух флакончиков в руки, будут достаточны", - сказала Скворцова.

Она подчеркнула, что за два года мониторинга Минздрав не выявил злоупотреблений настойками, которые продаются в аптеках. Министр сообщила, что связалась с регионами для того, чтобы изъятий препаратов в аптеках не было.

"Не они являются причиной бедствия", - добавила она.

Накануне о необходимости продавать валокордин и настойку боярышника в аптечной сети по рецепту врача, заявлял вице-премьер Александр Хлопонин. "Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам", - сказал Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

В качестве примера он привел валокордин, которого требуется не более 40 капель человеку для улучшения самочувствия, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4000 капель. "Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи", - сказал вице-премьер.

В Иркутске на днях произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. От отравления "Боярышником" в Иркутске погибли уже более 70 человек, более 30 остаются в больницах города.

Теги: Минздрав
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