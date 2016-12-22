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Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам

Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин

Настойку боярышника и валокордин будут продавать по рецептам
Фото: ТАСС, Алексей Филиппов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Валокордин и "Настойка боярышника" будут продаваться в аптечной сети по рецепту врача, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. "Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам", - сказал Хлопонин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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В качестве примера он привел валокордин, которого требуется не более 40 капель человеку для улучшения самочувствия, а в маленьком пузырьке препарата содержится 4000 капель. "Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи", - сказал вице-премьер.

По его словам, в частности, речь идет о "Боярышнике", который используется как медицинский препарат, в связи с чем настойка должна продаваться в аптеках и по рецептам. "А не так, как сейчас продается, даже в автоматах", - сказал Хлопонин, заметив, что такие автоматы будут ликвидироваться.

При этом вице-премьер гарантировал, что правительство будет следить за процессом оборота таких препаратов. "Мы работаем в тесной связи с министерством здравоохранения, с нашими аптекарскими сетями. Никакой очереди не будет", - сказал он. Кроме того, Хлопонин уверен в том, что цены на эти препараты не увеличатся в связи с изменением правил их продажи.

"Безусловно, это не произойдет. Мы сейчас с Минфином дорабатываем модель, при которой те производители, которые будут поставлять в аптечную сеть медицинские препараты, будут просто оформлять декларации, и акциз будет равен нулю. Те же, кто попробует выпустить что-то большего объема и продать не в аптечной сети, а через обыкновенную розницу, то там будут платить акциз", - сказал вице-премьер.

Теги: Александр Хлопонин
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