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"Победа" получила допуски на регулярные рейсы в Гоа

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" получила допуски на выполнение регулярных рейсов из Екатеринбурга и Астрахани в индийский штат Гоа, говорится в материалах Росавиации.

По обоим маршрутам перевозчику разрешено летать с частотой раз в неделю. Кроме того, "Победа" получила допуск на рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси - по 7 раз в неделю.

Вместе с тем компании отказали в допуске к полетам из Москвы в Казахстан - в Кызылорду и Кустанай, а также в Вену. "Победа" - низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот" . Рейсы компании выполняются на 12 самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Теги: Победа
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