Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4, произошедшее в Охотском море у берегов Камчатки, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Сейсмическое событие произошло в субботу днем по местному времени. Его эпицентр находился в 136 километрах северо-западнее камчатского райцентра Усть-Большерецк, расстояние от эпицентра до береговой линии составило 121 километр", - рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, это землетрясение на территории населенных пунктов края не ощущалось. "Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", - подчеркивается в сообщении.