В Дагестане после ликвидации бандита завели уголовное дело

Вооруженный человек накануне открыл стрельбу по полицейским в Хасавюрте, ответным огнем он был уничтожен

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после ликвидации стрелявшего по полицейским мужчины в Дагестане, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

"По версии следствия, 23 декабря 2016 года примерно в 14:30 по Москве в городе Хасавюрте на улице Кирова, для удостоверения личности неустановленному лицу было предложено предъявить документы и проследовать с сотрудниками правоохранительных органов для проверки. Однако мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Ответным огнем его уничтожили", - сказал собеседник.

По его словам, предварительно нападавший опознан как Рашид Алиев, 1994 года рождения.

Дело по факту его ликвидации возбуждено по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия), добавил Темирбеков.

Ранее сообщалось, что вооруженный человек, стрелявший по полицейским, был уничтожен в дагестанском Хасавюрте. При убитом обнаружены переделанный под боевой пистолет и граната.