В Дагестане уничтожили главаря "шамильской" банды и его подчиненного

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Силовики установили личности уничтоженных в Шамильском районе Дагестана боевиков, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах.

"По предварительным данным, уничтоженные минувшей ночью около 1:00 по Москве боевики опознаны как главарь террористической группы "шамильская" Ибрагим Амиров, 1989 года рождения, и его подчиненный Гамзатапанди Магомедов, 1982 года рождения. Оба - местные жители и находились в федеральном розыске", - сказал он.

Как сообщалось, силовики уничтожили двух боевиков на окраине села Телетль Шамильского района Дагестана.