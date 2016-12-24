НАК подтвердил уничтожение главаря "шамильской" банды в Дагестане

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Два боевика уничтожены в субботу в Дагестане, их личности предварительно установлены, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Преступники открыли огонь по бойцам спецназа и попытались скрыться, но ответным огнем были нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. Один из них - Ибрагим Амиров, главарь т.н. шамильской банды", - говорится в сообщении информационного центра, поступившем в "Интерфакс"

В НАК отмечают, что, по имеющимся в органах безопасности данным, на счету этой банды - многочисленные преступления террористической направленности. В их числе: убийства в 2013 и 2015 годах глав муниципального образования села Телетль, сотрудников правоохранительных органов, имама центральной мечети, художественного руководителя дома культуры, подрыв базовой станции сотовой связи, а также вымогательства крупных денежным сумм у предпринимателей с целью последующего финансирования бандподполья.

"На месте боестолкновения обнаружено два автомата, пистолет, граната, готовое к применению СВУ и боеприпасы. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Жертв среди гражданского населения и потерь среди сотрудников сил правопорядка нет", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что силовики уничтожили двух боевиков на окраине села Телетль Шамильского района Дагестана.