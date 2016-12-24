Аэропорт Симферополя перестал принимать самолеты из-за тумана

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Симферополь" не принимает в субботу самолеты из-за тумана, ряд рейсов совершили посадку в аэропортах других городов, сообщили "Интерфаксу" в справочной службе аэропорта.

"Пять рейсов благополучно совершили посадку в городе Сочи, один - в Краснодаре, еще один - в Минеральных Водах", - сказал сотрудник справочной службы по телефону.

По его словам, большинство рейсов, принятых запасными аэродромами, направлялись в Симферополь из Москвы. "Один рейс - из Оренбурга", - уточнил собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются 13 рейсов на вылет и пять рейсов - на прилет.