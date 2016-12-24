Восемнадцать жилых домов остались без отопления в Пятигорске

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Автоматическое отключение двух котельных произошло в Пятигорске, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Информация об отключении котельных поступила спасателям в субботу в 22:20, говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, приостановлена работа котельной "Баня №5" по улице Набережная, под отключение попали 12 жилых 5-ти этажных домов и детский сад №4.

Также отключение произошло на котельной "Н. Подкумский" по улице Зубалова, под отключение попали 6 домов, детский сад, средняя школа

Ведутся ремонтные работы сотрудниками "Пятигорсктеплосервис". В ночь на воскресенье в Пятигорске ожидается 9 градусов мороза.