В связи с крушением Ту-154 возбуждено уголовное дело

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту падения ТУ-154 в Черном море, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", -сказала Петренко.

Она добавила, что в настоящее время изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.