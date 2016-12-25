Телеканал "Звезда" подтвердил нахождение трех своих журналистов в упавшем Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Телеканал "Звезда" подтверждает, что на борту упавшего в Черном море Ту-154 находилась съемочная группа канала.

"Самолет пропал с радаров через 20 минут после вылета из Адлера. На борту самолета находился 91 человек - музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов, среди которых была съемочная группа телеканала "Звезда" в составе трех человек", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Звезды" Анатолий Тихонов, в настоящий момент невозможно озвучить фамилии журналистов, летевших на упавшем самолете. "Мы пытаемся тщательным образом проверить, кто именно это был", - сказал он.

Ранее Первый канал сообщил, что в самолете летели трое его журналистов.

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров через 20 минут после вылета из Сочи. На борту находился 91 человек, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты направлялись в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками. По предварительным данным, лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

По факту падения Ту-154 в Черном море возбуждено уголовное дело.