Неизвестные обстреляли полицейский пост в Дагестане

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Дагестане разыскивают неизвестных, обстрелявших контрольно-заградительный пункт полиции в городе Кизилюрте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

"По предварительным данным, неустановленные лица около 2:40 по Москве 25 декабря со стороны поля обстреляли стационарный пост полицейских, расположенный у въезда в город Кизилюрт. При этом никто не пострадал. На здании КПП остались пробоины от пуль", - сказал представитель ведомства.

По его словам, на месте обстрела обнаружили гильзы калибра 7,62 мм.

По данному факту следственными органами республики возбуждено уголовное дело по двум статьям: 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

В настоящее время проводится оперативно-розыскные мероприятия, проводится поиски преступников, добавил представитель МВД.

Это врое за ночь вооруженное нападение, совершенное неизвестными в Дагестане. Как сообщалось ранее со ссылкой на МВД региона, двое полицейских стали жертвами обстрела неизвестных в Махачкале в ночь на воскресенье.