В Петербурге отменили запланированное световое шоу в связи с трауром

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга отменили проведение светового шоу на Дворцовой площади, которое должно было состояться в понедельник, 26 декабря, в связи с объявленным в России трауром.

"В связи с объявлением 26 декабря 2016 года днем общенационального траура в России губернатором Петербурга (Георгием Полтавченко - ИФ) принято решение об отмене намеченного на завтра светового шоу на Дворцовой площади. Также правительство Петербурга просит все городские СМИ воздержаться от увеселительных программ", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов в воскресенье.

Световое шое, приуроченное к празднованию Нового года, должно было состояться в 18.00 понедельника. Кибитов добавил,что власти города просят жителей Петербурга почтить память всех погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что участие президента РФ Владимира Путина в световом шоу в Санкт-Петербурге 26 декабря будет отменено в связи с трауром.

Владимир Путин сообщил журналистам, что 26 декабря в РФ будет объявлен общенациональный траур в связи с гибелью 92 человек в катастрофе самолета Ту-154 по Сочи.