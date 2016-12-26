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Для чиновников из сферы национальной политики разработают профессиональный стандарт

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство к 1 июня 2017 года разработает новый профессиональный стандарт для госслужащих, которые работают в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, курировать создание профессионального стандарта будет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), сообщает в понедельник газета "Известия".

По данным издания, основными критериями для таких чиновников станут компетентность в вопросах культуры народов и религий и навыки взаимодействия со СМИ, также важными элементами профстандарта станут подходы к адаптации мигрантов в новых условиях и меры по предотвращению радикальных настроений в обществе.

"Сферой применения таких специалистов станет госслужба в федеральных и муниципальных органах власти, связанных с реализацией государственной национальной политики, и госструктурах, которые занимаются сотрудничеством, сохранением и защитой культуры народов России, адаптацией мигрантов. Кроме того, такие специалисты востребованы в некоммерческом секторе, среди НКО, которые занимаются вопросами культуры и межнационального сотрудничества", - приводит издание слова представителя ФАДН.

В агентстве отметили, что создание профессионального стандарта является частью работы по реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

В издании напомнили, что глава государства Владимир Путин по итогам заседания президентского Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 31 октября 2016 года в Астрахани, поручил правительству создать критерии для чиновников, работающих в сфере межнациональных отношений.

Теги: ФАДН
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