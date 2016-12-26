Кузнецова назвала условия отмены "закона Димы Яковлева"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что отмена "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот в США, возможна только после того, как Вашингтон даст возможность проследить судьбу уже усыновленных детей из РФ в Америке.

"Все запросы, которые мы направляем американской стороне (более тысячи запросов было сделано), они остаются без ответов вообще. То есть совершенно игнорируются. Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено", - сказала Кузнецова в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Детский омбудсмен также добавила, что в России считают приоритетом устройство детей без родителей в российские семьи и поддержку россиян, которые готовы взять ребенка.

"Мы понимаем, что очередь на усыновление растет за счет российских семей. На 30%, чуть даже больше выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи. Нужно помогать этим семьям, поддерживать, и многие семьи в России нуждаются в поддержке. Конечно, это приоритет", - отметила уполномоченный.

"Закон Димы Яковлева", принятый в конце декабря 2012 года, содержит ряд положений, вводящих запрет на въезд в РФ граждан США. Широко известен из-за статьи 4, которая прямо запрещает американцам усыновлять российских детей. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка-гражданина РФ, погибшего в машине усыновившего его гражданина США по недосмотру. Американский суд приемного отца оправдал.