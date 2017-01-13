17 января ЕСПЧ огласит вердикт по искам против России из-за "закона Димы Яковлева"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) готовится вынести 17 января решение по серии исков против России в связи с "законом Димы Яковлева", говорится в пресс-релизе, распространенном ЕСПЧ в пятницу.

Иски были поданы от имени 45 граждан США и 27 детей - граждан РФ.

В пресс-релизе уточняется, что "закон Димы Яковлева" вступил в силу 1 января 2013 года, в то время как граждане США занимались процедурами, связанными с усыновлением детей в России. В результате процесс усыновления был прерван, а попытки граждан США добиться результатов в российских судах успеха не имели.

Истцы утверждают, что меры российских властей нарушают Статью 3, Статью 8 и Статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Закон Димы Яковлева" предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.