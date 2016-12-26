Атомная подлодка "Подмосковье" передана в состав ВМФ России

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Атомная подводная лодка специального назначения "Подмосковье" передана в состав ВМФ России после ремонта. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба центра судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию").

По данным предприятия, результаты испытаний продемонстрировали соответствие характеристик корабля проектным параметрам.

АПЛ "Подмосковье" относится к семейству подлодок специального назначения. Субмарина была переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ в лодку, предназначенную для работы с атомными глубоководными станциями и необитаемыми подводными аппаратами в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

Ранее сообщалось, что корабелы Центра судоремонта "Звездочка" завершили работы по ремонту и модернизации большой АПЛ "Подмосковье". 22 октября корабль покинул заводскую акваторию и вышел в море для проведения программы заводских ходовых испытаний.

"Лошарик"

Как уточняет сайт N+1, этот корабль будет использоваться военными в качестве носителя глубоководных атомных станций, в том числе аппарата проекта 10831 "Калитка" (неофициальное название "Лошарик").

Глубоководная станция "Лошарик", построенная в 2003 году, получила свое прозвище за сходство конструкции с советским мультипликационным персонажем — лошадкой, собранной из шариков. Внутри легкого корпуса аппарата размещены шесть сферических отсеков, соединенных общим проходом. Эта конструкция позволяет станции погружаться на глубину до шести километров.

Технические данные об аппарате засекречены. Предположительно, "Лошарик" имеет в длину 79 метров, в ширину — семь метров, а его полное водоизмещение составляет около двух тысяч тонн. Станция может развивать скорость до 30 узлов. Станция оснащена манипуляторами, драгой (система очистки породы), телегрефейром (ковш с телекамерой) и гидростатической трубкой. В состав экипажа станции входят 25 офицеров.

В 2012 году "Лошарик" принял участие в арктической экспедиции, целью которой было уточнение высокоширотной границы континентального шельфа в Арктике. На глубине 2-2,5 километра аппарат взял три керна длиной 60, 30 и 20 сантиметров соответственно.