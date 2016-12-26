Концерт памяти руководителя ансамбля им. Александрова запланировали на март

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Концерт памяти руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, запланирован на март 2017 года. Все фестивали "Спасская башня" будут связаны с его именем, сообщили "Интерфаксу" в дирекции фестиваля в понедельник.

"Произошло ужасное событие, оно всех нас ошеломило. Валерий Михайлович отдал много усилий фестивалю "Спасская башня" на Красной площади. Он был и остается первым руководителем фестиваля, именно поэтому фестиваль в 2017 году и в последующие годы будут связаны с его именем", - пояснил исполнительный директор фестиваля Владимир Доронкин.

Он отметил, что "во всех материалах на сайте, на информационных ресурсах фестиваля будут отражены роль Валерия Михайловича в становлении, запуске проекта, то, как он в нем участвовал".

"На март 2017 года запланирован концерт памяти Валерия Халилова, подробности, программа будет объявлены позднее", - отметил Доронкин.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.