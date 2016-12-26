Собянин подписал постановление о выплатах семьям погибших при крушении Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства об оказании помощи семьям жителей Москвы, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря.

Документ опубликован на портале столичной мэрии в понедельник.

"Выплатить единовременную материальную помощь семьям граждан, погибших в результате крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае 25 декабря 2016 года, имевших место жительства в городе Москве, в размере 1 млн рублей (на каждого погибшего)", - говорится в постановлении.

Кроме того, власти города возместят родственникам расходы на оплату транспортных услуг, связанных с опознанием тел погибших москвичей.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.