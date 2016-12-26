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Осужден последний соучастник убийства липецкого депутата Пахомова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Октябрьском районном суде Липецка в понедельник был оглашен приговор в отношении Сергея Трофимова - последнего, восьмого, фигуранта дела о похищении и убийстве депутата Липецкого горсовета Михаила Пахомова в феврале 2013 года, передал корреспондент "Интерфакса".

Как указано в обвинительном заключении, Трофимов за денежное вознаграждение прибыл на катафалке с заранее подготовленным гробом в назначенное место, где помог связать скотчем руки и ноги уже убитому Пахомову. При этом он полагал, что тот находится в бессознательном состоянии. Соучастники преступления поместили гроб с телом в автомобиль Трофимова, после чего он поехал в Московскую область.

Трофимов обвинялся по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

Свою вину подсудимый признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции РФ. Он приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима,

Семеро остальных соучастников преступления ранее были признаны виновными в похищении и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть (часть 4 статьи 111, статья 126 УК РФ), и осуждены на сроки от 3,5 года до 14 лет.

Ранее СКР сообщал, что депутат 12 февраля 2013 года был похищен и избит, после чего в него не менее трех раз выстрелили из травматического пистолета. Затем Пахомова доставили в село Кудиново Ногинского района Московской области, где соучастники преступления намеревались удерживать его вплоть до выполнения требований о передаче 85 млн рублей. Однако в результате полученных телесных повреждений Пахомов скончался. С целью скрыть следы преступления тело погибшего зацементировали в металлической бочке, где оно и было обнаружено 17 февраля 2013 года на территории гаражного кооператива в Подмосковье.

Как установили следователи, в 2011 году между одним из фигурантов дела, директором ГУП МО УЕЗ "Мособлкоммуналстрой" Сергеем Красовским (осужден на 6 лет) и гендиректором ООО "Торг Сервис", фактически подконтрольного Пахомову, был заключен договор генерального подряда на устройство детских и спортивных площадок на территории Московской области. Согласно договору, стоимость работ, подлежащих выполнению, составляла 1,2 млрд рублей. Эти денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО "Торг Сервис".

Один из фигурантов дела - занимавший в 2011-2012 годах должность заместителя министра ЖКХ подмосковного правительства Евгений Харитонов (осужден на 7 лет) контролировал исполнение программы по обустройству детских и спортивных площадок на территории области.

Депутат был похищен и избит по указанию Харитонова и Красовского.

В период с ноября 2012 по февраль 2013 года Харитонов, Красовский и другие осужденные по этому делу неоднократно предпринимали попытки похищения Пахомова на территории Липецка и Московской области.

Теги: Липецк, Михаил Пахомов
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