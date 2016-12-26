Международный "Мемориал" обжаловал штраф за отказ регистрироваться иноагентом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Международный "Мемориал" подал в Мосгорсуд жалобу на назначенный штраф за отказ добровольно регистрироваться НКО-иноагентом, сообщила исполнительный директор общества Елена Жемкова.

"Мы обжаловали штраф в Мосгорсуде. Надеемся, что суд более высокой инстанции прислушается к нашим доводам", - сказала Жемкова "Интерфаксу" в понедельник.

4 октября Минюст РФ включил Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов по результатам проверки, выявившей факты иностранного финансирования и участия организации в политической деятельности. Внеплановая проверка, по итогам которой Международная общественная организация "Мемориал" была включена в реестр иноагентов, проводилась Минюстом России в сентябре на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ.

Тверской суд Москвы в декабре оштрафовал Международный "Мемориал" на 300 тыс. рублей за отказ добровольно регистрироваться иноагентом. Суд признал международную организацию виновной в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента).