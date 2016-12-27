Губернатор Петербурга назвал смешными слухи о своей отставке

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявляет, что публикации в СМИ о его возможной отставке работе не мешают, при этом сам он заявление об уходе писать не планирует.

"Адресат у всех этих слухов и публикаций единственный - это я сам. Думаю, мне хотят внушить, что в городе все идет не так, как надо. А я, как честный человек, должен в таком случае написать заявление об уходе. Но я, как здравомыслящий человек, вижу, что все не так, как пытаются представить людям в некоторых публикациях. Город развивается, причем, отнюдь не спонтанно", - сказал Полтавченко в понедельник в интервью федеральным информационным агентствам.

"Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал", - добавил губернатор.

Полтавченко подчеркнул, что для него главными критериями эффективной работы являются доверие президента и жителей Петербурга.

Отвечая на вопрос, не намерен ли он в ближайшее время писать заявлений об отставке, Полтавченко отметил: "Во всяком случае, я такого не планировал".