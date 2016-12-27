Школьница в Якутии госпитализирована после удара током на новогоднем утреннике

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Школьница из поселка Солнечный Усть-Майского района Якутии госпитализирована после удара током во время новогоднего утренника, сообщил агентству "Интерфакс" первый замглавы района Василий Илларионов.

"16-летняя ученица держала в руках микрофон, рядом с проводом микрофона проходил "угольник", соединенный с системой отопления. Вероятно, из-за этого прошел ток", - сказал он. Илларионов добавил, что создана независима комиссия, которая проведет проверки по случившемуся инциденту. Состояние девочки оценивается как удовлетворительное.