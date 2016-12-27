Черный ящик Ту-154 внешне не пострадал

Первые данные с параметрического бортового самописца могут быть получены до конца недели

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Черный ящик, найденный во вторник в Черном море на месте крушения самолета Минобороны, внешне не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Найденный параметрический самописец извлечен из воды. Внешним осмотром установлено, что он находится в хорошем состоянии", - сказал собеседник агентства.

Первые данные с самописца могут быть получены до конца недели, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. "Визуально состояние самописца приемлемое. Поэтому, если технические условия позволят, первые данные ждем до пятницы", - сказал источник.

Минобороны РФ сообщило во вторник об обнаружении основного бортового самописца самолета Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение в Черном море. Он лежал в 1600 метрах от берега на глубине 17 метров.

В ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации доставит бортовой самописец в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.