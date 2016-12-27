Минобороны подтвердило обнаружение черного ящика Ту-154

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило во вторник об обнаружении основного бортового самописца самолета Ту-154, который 25 декабря потерпел крушение в Черном море.

"В 5:42 по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - сказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным Минобороны, в ближайшие часы самолет военно-транспортной авиации доставит черный ящик в подмосковные Люберцы в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Специалисты этого института займутся расшифровкой самописца.

Ранее об обнаружении основного черного ящика разбившегося самолета "Интерфаксу" сообщил источник в оперативном штабе на месте ЧС. По его словам, самописец визуально в хорошем состоянии, кроме того, местонахождение второго "черного ящика" также установлено, и его тоже могут вскоре поднять на поверхность.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.