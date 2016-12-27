Груз фонда Елизаветы Глинки для Сирии доставлен на базу в Хмеймиме

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Гуманитарный груз фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки доставлен на аэродром Хмеймим, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Та помощь, которую она предполагала передать лечебным учреждениям Алеппо, тем, кому она ее обещала, уже доставлена на нашу базу Хмеймим и в ближайшее время будет передана адресатам", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Министр также сообщил, что уже принято решение о присвоении имени Елизаветы Глинки одному из лечебных учреждений Минобороны в Москве.

"И, конечно, память этого человека должна быть увековечена. И, кроме этого, то дело, которое она делала вместе с нами в Сирии, помогая мирным гражданам, детям, лечебным учреждениям, должно быть продолжено", - сказал Шойгу.

Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза, была на борту Ту-154, который потерпел катастрофу после вылета из Сочи 25 декабря. Этим бортом в Сирию летели 92 человека, в числе которых журналисты и участники ансамбля песни и пляски имени Александрова. Все они погибли.