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В Якутии вахтовики намеренно раздавили медведя "Уралами"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В интернете опубликовано видео издевательства над медведем в Якутии, которое вызвало большой общественный резонанс. Как утверждают местные СМИ, животное намеренно задавили грузовиками вахтовики.

На кадрах видно как "Урал" несколько раз переезжает медведя. После этого животное оказывается зажатым между двумя грузовиками. Все происходит под одобрительные крики участников истязания.

На произошедшее уже отреагировали местные власти. Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) сообщило о начатой проверке и пообещало наказать виновных.

В министерстве заявили, что в действиях данных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой"), собранные материалы переданы республиканское МВД.

Теги: Якутия
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