Хлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептам

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Валокордин может отпускаться по рецепту в аптеках уже со второго квартала 2017 года, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.
"В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала", - сказал. Хлопонин журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Хлопонин начал говорить о необходимости продавать валокордин и настойку боярышника в аптечной сети по рецепту врача на минувшей неделе в связи с массовым отравлением в Иркутске.
Однако позднее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по рецептурному отпуску пока не решен", - сказала Скворцова журналистам.
Она отметила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника для российских пенсионеров являются препаратами "каждого дня" и принимаются в микродозах. Для применения препаратов имеются "четкие показания для большого количества людей", добавила министр.
В Иркутске в середине декабря произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в больницы с вечера 17 декабря. По предварительным данным, они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. От отравления "Боярышником" в Иркутске погибли уже более 70 человек, более 30 остаются в больницах города.