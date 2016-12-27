Хлопонин назвал возможную дату начала продажи валокордина по рецептам

Изменения в нормативные акты планируется начать вносить с начала будущего года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Валокордин может отпускаться по рецепту в аптеках уже со второго квартала 2017 года, заявил вице-премьер Александр Хлопонин.

"В первом квартале мы окончательно примем решение, все изменения внесем в нормативные акты. И я думаю, что будет отпускаться в аптеках по рецепту со второго квартала", - сказал. Хлопонин журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Хлопонин начал говорить о необходимости продавать валокордин и настойку боярышника в аптечной сети по рецепту врача на минувшей неделе в связи с массовым отравлением в Иркутске.

Однако позднее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что не считает необходимым введение продажи по рецепту настоек и других медицинских препаратов, содержащих спирт.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Я знаю о тех заявлениях, которые делали некоторые члены правительства. Вопрос по рецептурному отпуску пока не решен", - сказала Скворцова журналистам.

Она отметила, что такие лекарства, как валокордин, корвалол и настойка боярышника для российских пенсионеров являются препаратами "каждого дня" и принимаются в микродозах. Для применения препаратов имеются "четкие показания для большого количества людей", добавила министр.