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Газопровод в Крым введен в эксплуатацию

Дан старт подаче газа на полуостров из материковой России

Газопровод в Крым введен в эксплуатацию
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым из материковой России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ.

Запуск газопровода позволит обеспечить бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей Крыма путем интеграции газопровода в существующую газотранспортную систему полуострова. В церемонии пуска в режиме видеоконференции с Крымом приняли участие из Москвы глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, из Симферополя - гендиректор ГУП "Черноморнефтегаз" Игорь Шабанов.

Общая протяженность газопровода составляет 358,7 км, включая двухниточный переход через озеро Тузла и Керченский пролив, а также газопровод-отвод на Симферополь протяженностью 27,3 км.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной инфраструктуры В.Путин сообщил на большой пресс-конференции 23 декабря. Он отметил, что на пике энергонагрузок зимой Крым потребляет 1,2-1,3 тыс. мегаватт электроэнергии. Ранее 800 мегаватт из них обеспечивалось подачей электроэнергии с Украины.

В настоящее время собственная генерация Крыма составляет 1-1,1 тыс. мегаватт, а вместе с передвижными электростанциями - 1,3 тыс. мегаватт. После того, как в Крым начнутся поставки газа, на полуострове также начнется строительство двух электростанций мощностью 470 мегаватт каждая. В итоге, отметил российский лидер, общая генерация в Крыму составит порядка 2 тысяч мегаватт.

Теги: Крым
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