Строители установили половину всех свай Керченского моста

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Строители транспортного перехода через Керченский пролив погрузили более 3,5 тыс. свай в дно пролива и грунт сухопутных участков перехода, это половина от предусмотренного проектом числа свай, сообщил в четверг информационный центр проекта - "Крымский мост".

""Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке. Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки", - рассказали в центре.

Общая длина установленных на данный момент свай превышает 150 км. Строители установили на сваи 210 опор будущего моста, согласно проекту им предстоит установить еще 385 опор.

Заказчик проекта, федеральное казенное учреждение Упрдор "Тамань", сообщило ранее, что строители планируют возвести в 2017 году все опоры автомобильной части моста и до 40% опор его железнодорожной части, а также смонтировать около 20% пролетов и начать работы по асфальтированию почти 5 км моста.

Керченский мост соединит Крымский полуостров с материковой частью России автомобильной и железной дорогой. Движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчик строительства моста - компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

Расчетная пропускная способность четырехполосной автотрассы моста - 40 тыс. машин в сутки. Железная дорога будет двухпутной с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки. Для пропуска судов предусмотрен арочный пролет. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - 1 декабря 2019 года.