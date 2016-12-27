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Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотом

Дорогомиловский суд удовлетворил иск экс-депутата Рады Владимира Олейника

Московский суд признал события февраля 2014 года на Украине переворотом
Столкновения митингующих с полицией в центре Киева в феврале 2014 года
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника о признании событий февраля 2014 года на Украине государственным переворотом, передал корреспондент "Интерфакса".

"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", - говорится в определении судьи Анны Шипиковой, оглашенном во вторник.

Бывший депутат Верховной рады, член Комитета спасения Украины Олейник обратился в суд по месту жительства с иском о признании событий февраля 2014 года государственным переворотом. Он настаивает на том, что президент Украины Виктор Янукович был смещен с должности незаконным постановлением парламента, так как указанная в нем мотивировка не предусмотрена Конституцией страны. Таким образом, отстранение главы государства, а также назначение досрочных выборов 25 мая 2014 года являются незаконными, считает Олейник.

В соответствии с главой 28 ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан.

Согласно определению суда, "в результате односторонней поддержки представителей западных государств" на киевском майдане произошли события, которые привели к массовым беспорядкам, захвату административных зданий, убийству сотрудников правоохранительных органов, изменениям в законодательстве и незаконному отстранению президента Виктора Януковича в нарушение Конституции Украины от исполнения его обязанностей.

Факт госпереворота, по мнению суда, подтверждается, в частности, данными в суде показаниями Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-главы администрации президента, экс-главы МВД и СБУ Андрея Клюева, экс-министра МВД Виталия Захарченко и экс-председателя СБУ Александра Якименко, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

По мнению суда, Олейник имел право обратиться в российский суд для восстановления своих прав из-за невозможности добиться этого у себя на родине, что гарантируется Конституцией РФ, российским и международным законодательством.

Кроме того, между народами России и Украины сложились "уникальные отношения", что обязывает российский суд дать правовую оценку произошедшим в соседнем государстве событиям, говорится в определении суда.

Теги: Украина
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