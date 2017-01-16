Порошенко поручил передать в суд ООН иск против России

По мнению украинского президента, живущие в Крыму и в Донбассе люди "подвергаются пыткам и преследованиям"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны передать иск в Международный суд ООН в Гааге в отношении нарушения Россией двух конвенций ООН - по противодействию финансированию терроризма и по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, об этом сам украинский лидер заявил во время встречи с бывшим главой запрещенного в РФ меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, заместителями главы Администрации президента Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

В частности Порошенко заявил, что "три года РФ нарушает международное право, осуществила аннексию Крыма и оккупацию украинских земель на востоке страны, осуществляет дискриминацию в Крыму". Он утверждает, что "те, кто остался и в Крыму, и в Донбассе, подвергаются пыткам и преследованиям".



По словам президента, Украина ставит вопрос о привлечении к ответственности за "незаконную конфискацию Россией украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствия рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые нанесли вред Украине в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе".

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после местного референдума, в ходе которого 96,77% жителей Крыма проголосовали за присоединение к Российской Федерации.