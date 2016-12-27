Двигатель разбившегося Ту-154 обнаружили в Черном море

С помощью подводных аппаратов также были найдены стойка шасси и элементы обшивки самолета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Двигатель, стойка шасси и элементы обшивки разбившегося Ту-154 обнаружены в Черном море, сообщило во вторник Минобороны РФ.

"Подводными аппаратами судна "Селигер" Главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна "Эпрон" ЧФ на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушение самолета. Среди них двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета", - говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"Сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег", - добавили в ведомстве.

Район крушения Ту-154 в настоящее время обследуют 98 водолазов и 14 глубоководных аппаратов. Военные заявили, что поисковые "идут без снижения темпов и интенсивности".