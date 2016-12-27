Основной черный ящик Ту-154 доставили на расшифровку

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Основной бортовой самописец Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение под Сочи, доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах, сообщает министерство.

"По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Сообщается также, что обитаемый батискаф Русского географического общества совершил первое погружение по маршруту полета упавшего в Черное море воздушного судна. "Операторы выполняют визуальный осмотр объекта на наиболее сложных участках дна по траектории полета потерпевшего крушение самолета Ту-154. С воздуха надводная обстановка непрерывно отслеживается вертолетами Ми-8 и беспилотными летательными аппаратами "Гранат-4" и "Орлан-10", - говорится в пресс-релизе.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На нем летели в Сирию 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.