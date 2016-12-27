Началась расшифровка "черного ящика" Ту-154

В Минтрансе заявили, что радары предположительно обнаружили и два других самописца

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты приступают к расшифровке "черного ящика" разбившегося самолета Ту-154, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

"Самописец сегодня доставлен уже в Подмосковье, в Люберцы, в исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны", - сказал Соколов.

Он добавил, что "есть информация, что средствами радаров нашли и другие "черные ящики", она проверяется.

По его словам, уже обнаруженный накопитель информации был параметрическим и фиксировал основные параметры работы воздушного судна, вплоть до его разрушения, "поэтому информация с него будет очень важна для дальнейшего расследования".

Министр также отметил, что "в рамках следствия и расследования технической комиссии министерства обороны будут расследованы все вопросы, в том числе и качество топлива", версия теракта не рассматривается как основная.

"Сейчас какие-либо выводы делать преждевременно", - резюмировал глава Минтранса.