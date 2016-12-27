Два черных ящика разбившегося Ту-154 начали поднимать на поверхность

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи извлекают из-под воды два бортовых самописца самолета, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Проводится операция по подъему двух оставшихся бортовых самописцев, расположенных в килекормовой части воздушного судна. Предварительно, один из бортовых самописцев уже извлечен и находится на судне", - сказал источник.

По его словам, состояние черных ящиков, которые были обследованы с помощью технических средств, - приемлемое, они подлежат расшифровке.

"Самописцы помещены в защитный корпус, который позволяет сохранять данные в неприкосновенности на протяжении 36 часов. Это гарантированное время в случае их механического неповреждения. На протяжении этого время морская вода им не страшна", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации. Ранее сообщалось о подъеме параметрического самописца. Он уже передан на расшифровку в один из НИИ Минобороны в Москву.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на борту погибли.