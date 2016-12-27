Соколов заявил о возможности открытия авиасообщения с Египтом в январе

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министр транспорта РФ Максим Соколов считает, что регулярное авиасообщение с Египтом может быть возобновлено в начале следующего года.

"Январь 2017 года для открытия регулярного сообщения с Каиром - это весьма вероятный срок", - сказал он журналистам.

При этом министр подчеркнул, что решение по поводу полетов в Египет принималось руководством страны на основании представленных материалов и заключений экспертной группы, а также других причастных к этому ведомств. "Поэтому пока спешить с анонсированием этого решения не будем, но работа идет и достаточно активно", - добавил он.

По словам Соколова, соглашение по авиабезопасности с египетской стороной практически согласовано. "Мы получили в рабочем порядке информацию о том, что они предварительно согласны с нашим текстом. Поэтому мы считаем, что этот вопрос в принципе согласован", - сказал министр.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ признала случившееся терактом.