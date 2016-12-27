Путин передал акции "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в перечень акционерных обществ, акции которых передаются "Ростеху", входит Центральный научно-исследовательский институт материалов (15,9017 - количество вносимых акций в процентах), Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (13,8735), научно-производственное объединение "Электромашина" (12,0562), а также Муромское специальное конструкторское бюро (0,0033), Томский электротехнический завод (0,0005), Омский завод транспортного машиностроения (одна акция).

В начале октября газета "Ведомости" сообщила, что в сентябре Рогозин, курирующий ОПК, написал президенту РФ письмо, в котором выразил недовольство работой "Уралвагонзавода". Ссылаясь на близкого к руководству Минобороны человека, издание писало, что необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В письме, по данным газеты, Рогозин предложил передать компанию госкорпорации "Ростех".

1 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил "Интерфаксу", что "Уралвагонзавод" станет структурой "Ростеха" в ближайшем будущем.

Ранее у "Уралвагонзавода" возникли проблемы с одним из крупнейших кредиторов - Альфа-банком. Тяжба между банком с одной стороны и УВЗ и его "дочками" ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" (ТПТ, балансодержатель имущества "ЧТЗ-Уралтрак") с другой началась после того, как "ЧТЗ-Уралтрак" допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд рублей и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его "дочек" 7,346 млрд рублей, а также $30,203 млн.

В конце сентября этого года Альфа-банк и "Уралвагонзавод" заключили мировое соглашение по иску о взыскании с УВЗ и его "дочек" этой задолженности.