Рогозин заявил о создании в России единого "бронетанкового холдинга"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Передача госкорпорации "Ростех" 100% "Уралвагонзавода" проходит в рамках создания единого "бронетанкового холдинга", сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Ростех" поможет "УВЗ" в кризисный период для гражданского производства, а кооперация военных заводов создаст единый "бронетанковый холдинг", - написал Д.Рогозин в своем твиттере.

Ранее во вторник президент Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Правительству поручено в 18-месячный срок обеспечить осуществление мероприятий, содержащихся в указе.

Заместитель гендиректора Уралвагонзавода сообщил "Интерфаксу", что в компании приветствуют объединений бронетанковых активов в единый холдинг.

Он подчеркнул, что "в недавно принятой советом директоров стратегии развития корпорации "Уралвагонзавод" до 2025 года как раз и шла речь о построении мощного диверсифицированного холдинга".

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил журналистам, что России может появиться отдельный холдинг по производству бронетехники. По его словам, это произойдет, если помимо "Курганмашзавода" (предприятие концерна "Тракторные заводы", которое переходит в "Ростех"), будет принято решение передать госкорпорации Уралвагонзавод - единственный в РФ производитель танков. "Может быть, мы два этих актива объединим в один холдинг", - сказал С.Чемезов.