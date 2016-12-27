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Самолет ВВС США провел разведку у границ Калининградской области

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник днем приблизился к российским рубежам на юге Балтики для выполнения оперативного задания, сообщается на западных авиационных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их информации, самолет с бортовым номером 62-4138 и позывным NIOBE33, вылетевший с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании, длительное время вел радиотехническую разведку к югу от границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. Временами он приближался к российской сухопутной границе на расстояние в 50-60 км.

Маршрут полета американского самолета пролегал над Северным морем, Нидерландами, Германией и Польшей.

В последнее время военные самолеты США, других стран НАТО и Швеции стали регулярно осуществлять разведывательные полеты вблизи западных рубежей России и над районами передвижения российских боевых кораблей в акватории Балтийского моря.

Наблюдатели отмечают, в частности, что разведывательные полеты участились возле Калининградской области после размещения там новейших российских систем ПРО С-400, оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также перевода на Балтику из состава Черноморского флота двух ракетных корветов "Зеленый дол" и "Серпухов", оснащенных крылатыми ракетами "Калибр-НК".

Теги: Калининградская область
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